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Piazza Affari: scambi al rialzo per Intercos

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Intercos
Apprezzabile rialzo per il produttore di prodotti cosmetici, in guadagno del 2,64% sui valori precedenti.
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