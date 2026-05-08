Piazza Affari: scambi in positivo per IREN

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' utility emiliana , in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di IREN rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del distributore di servizi . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 2,665 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 2,605. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 2,569.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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