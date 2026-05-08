Piazza Affari: scambi in positivo per IREN
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'utility emiliana, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di IREN rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del distributore di servizi. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 2,665 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 2,605. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 2,569.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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