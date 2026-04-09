Milano 12:47
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Nasdaq 8-apr
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Dow Jones 8-apr
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Londra 12:47
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Francoforte 12:47
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Piazza Affari: risultato positivo per SOL

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per SOL
Bene il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, con un rialzo del 2,96%.
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