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Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Safilo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Safilo
Brilla il produttore di occhiali da sole e da vista, che passa di mano con un aumento del 5,83%.
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