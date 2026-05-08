Reddito di cittadinanza, Corte Ue all'Italia: "Discriminatorio requisito 10 anni di residenza"

(Teleborsa) - Il requisito di residenza di dieci anni previsto per i rifugiati in Italia che intendono percepire il reddito di cittadinanza rappresenta una "discriminazione indiretta" nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. E' quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue, nell'ambito di una causa nata da una controversia tra un rifugiato residente in Italia e l'Inps.



Per la Corte la concessione del reddito di cittadinanza rientra nel principio di uguaglianza tra i beneficiari di protezione internazionale dei cittadini nazionali in materia sia di accesso all'occupazione sia di diritto a un reddito minimo. Sebbene il requisito sia applicato a tutti gli interessati, incide principalmente sugli stranieri.



Una disparità di trattamento non giustificata dal fatto che la concessione del reddito di cittadinanza implica, secondo il governo italiano, rappresenta un onere amministrativo ed economico significativo. Ed è per questo che per i giudici della Corte si configura una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell'Unione.

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