Bankitalia conferma attuale livello della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

(Teleborsa) - Ad aprile del 2024 la Banca d'Italia ha deciso di applicare a tutte le banche autorizzate in Italia una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer, SyRB) pari all'1% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti in Italia. Il livello della riserva - entrata pienamente in vigore alla fine di giugno dello scorso anno - va rivalutato almeno ogni due anni.



In occasione della rivalutazione, la Banca d'Italia ha deciso di confermare il livello della riserva attualmente in vigore, che le banche devono quindi continuare a detenere. Il requisito continua ad applicarsi a livello sia consolidato sia individuale.



La riserva contribuisce a rafforzare la capacità del sistema bancario italiano di affrontare possibili eventi avversi, anche indipendenti dal ciclo economico-finanziario. Se tali eventi si verificassero, il rilascio del buffer da parte della Banca d'Italia fornirebbe alle banche risorse utili ad assorbire le perdite e a sostenere l'offerta di credito all'economia.



La Banca d'Italia continuerà a rivalutare il livello della riserva almeno ogni due anni (o prima se le circostanze dovessero richiederlo). La decisione tiene anche conto degli esiti della consultazione pubblica sulla rivalutazione della riserva svoltasi dal 20 febbraio al 6 marzo scorso, a fronte della quale non sono pervenute osservazioni rilevanti ai fini di una modifica del livello della riserva attualmente in vigore.

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