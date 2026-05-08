Corte Usa boccia dazi al 10%. Trump chiama von der Leyen

Il punto della situazione

(Teleborsa) - I dazi del 10% imposti da Donald Trump in febbraio sono illegali. E' quanto ha stabilito la Corte per il commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. In linea con quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con 2 voti a favore e uno contrario. Il Tycoon aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali.



Intanto, ieri Trump ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, nel corso del quale ha concesso all'Unione Europea fino al "250mo compleanno" degli Stati Uniti per rispettare l'accordo commerciale siglato: se non lo farà entro il 4 luglio le tariffe schizzeranno "immediatamente a livelli ben più elevati".



L'inquilino della Casa Bianca ha riferito "Ho avuto un'ottima conversazione telefonica con il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Abbiamo discusso di molti argomenti, confermando tra l'altro la nostra totale unità nel ritenere che l'Iran non deve mai possedere un'arma nucleare" "Attendo pazientemente che l'Ue onori la propria parte dello storico accordo commerciale che abbiamo siglato a Turnberry, in Scozia: il più grande accordo commerciale di sempre", ha aggiunto.

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