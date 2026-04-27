Germania, indice GfK: la guerra in Iran pesa sulla fiducia dei consumatori

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento la fiducia dei consumatori tedeschi, nel mese di maggio. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -33,3 punti, rispetto al -28,1 di aprile (dato rivisto da -28). Gli analisti stimavano un peggioramento del sentiment fino a -30,2 punti.



È quanto emerge dagli ultimi risultati del NIM Consumer Climate elaborato da GfK, secondo cui le aspettative di reddito sono in forte calo e anche la propensione agli acquisti appare sensibilmente più pessimistica. La propensione al risparmio, invece, registra una lieve diminuzione ma si mantiene su livelli elevati.



"La fiducia dei consumatori è diminuita in modo ancora più marcato rispetto al mese precedente, raggiungendo il livello più basso da febbraio 2023”, spiega Rolf Bürkl, responsabile del Consumer Climate presso NIM. “Le aspettative di reddito stanno letteralmente crollando a causa dell’aumento dell’inflazione. In questo contesto, i consumatori ritengono inoltre che il momento sia meno favorevole per effettuare acquisti importanti".



(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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