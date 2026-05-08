Usa, Greer: vinceremo l'appello sui dazi

(Teleborsa) - Il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, ha dichiarato che l'amministrazione Trump è fiduciosa di prevalere in appello contro la sentenza della Corte del Commercio Internazionale che ha bocciato, con voto 2 a 1, i dazi globali temporanei del 10% introdotti ai sensi della Sezione 122 del Trade Act del 1974, la norma che consente tariffe fino al 15% per 150 giorni per correggere deficit "ampi e gravi" della bilancia dei pagamenti. La corte ha stabilito che tale disposizione non fosse applicabile ai deficit commerciali.



Greer, intervenuto a Fox Business Network, ha contestato duramente la decisione: "Hanno essenzialmente affermato che il Congresso ha approvato una legge che non può essere utilizzata, cosa che tutti noi nella comunità legale sappiamo non essere il modo in cui la legge dovrebbe essere interpretata. Le leggi dovrebbero essere interpretate per essere applicate. Siamo quindi fiduciosi che in appello avremo successo".



Il rappresentante ha anche attaccato i giudici di maggioranza, definendoli "apparentemente determinati a favorire le importazioni dalla Cina", e ha sottolineato come la decisione contraddica un parere espresso dalla stessa corte nel maggio 2024, quando aveva indicato la Sezione 122 come strumento utilizzabile per l'imposizione di tariffe.

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