Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 maggio
Seduta sostanzialmente invariata per il Dow Jones 30, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.
L'esame di breve periodo del Dow Jones 30 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50.032,5 e primo supporto individuato a 49.063,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51.001,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)