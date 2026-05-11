Milano 16:14
49.478 +0,38%
Nasdaq 16:14
29.293 +0,20%
Dow Jones 16:14
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Londra 16:14
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Francoforte 16:14
24.286 -0,22%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 maggio

Seduta sostanzialmente invariata per il Dow Jones 30, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.

L'esame di breve periodo del Dow Jones 30 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50.032,5 e primo supporto individuato a 49.063,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51.001,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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