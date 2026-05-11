Milano 16:16
49.504 +0,44%
Nasdaq 16:16
29.297 +0,21%
Dow Jones 16:16
49.598 -0,02%
Londra 16:16
10.266 +0,32%
Francoforte 16:16
24.303 -0,15%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 maggio

Ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la seduta con una flessione dell'1,09%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del CAC 40. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8.282,6. Primo supporto a 7.959,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7.806,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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