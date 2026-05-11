Francoforte: andamento sostenuto per Aroundtown
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Aroundtown, con una variazione percentuale del 2,23%.
La tendenza ad una settimana di Aroundtown è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Aroundtown ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,504 Euro. Supporto a 2,44. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,568.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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