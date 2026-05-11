Francoforte: andamento sostenuto per Aroundtown

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Aroundtown , con una variazione percentuale del 2,23%.



La tendenza ad una settimana di Aroundtown è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Aroundtown ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,504 Euro. Supporto a 2,44. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,568.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```