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/ Francoforte: Delivery Hero sale verso 21,4 Euro
Francoforte: Delivery Hero sale verso 21,4 Euro
Migliori e peggiori
,
In breve
11 maggio 2026 - 09.50
Prepotente rialzo per
Delivery Hero
, che mostra una salita bruciante del 5,05% sui valori precedenti.
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