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Francoforte: Delivery Hero sale verso 21,4 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Delivery Hero sale verso 21,4 Euro
Prepotente rialzo per Delivery Hero, che mostra una salita bruciante del 5,05% sui valori precedenti.
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