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Francoforte: Infineon sale verso 81,41 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Infineon sale verso 81,41 Euro
Effervescente la compagnia hi-tech tedesca, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,20%.
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