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Francoforte: Lanxess in rally
Migliori e peggiori
,
In breve
11 maggio 2026 - 13.00
Ottima performance per la
compagnia chimica tedesca
, che scambia in rialzo del 5,67%.
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