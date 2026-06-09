Milano 9-giu
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Dow Jones 9-giu
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Londra 9-giu
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Francoforte 9-giu
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New York: in perdita Coherent

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Coherent
Si muove in perdita la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'11,47% sui valori precedenti.
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