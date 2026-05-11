Londra: giornata depressa per Whitbread
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che gestisce alberghi e ristoranti, con una flessione dell'1,91%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Whitbread più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Whitbread è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,06 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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