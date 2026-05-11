Londra: giornata depressa per Whitbread

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che gestisce alberghi e ristoranti , con una flessione dell'1,91%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Whitbread più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Whitbread è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,06 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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