Milano 11:23
47.312 -0,62%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:23
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Francoforte 11:23
23.596 -0,87%

Londra: giornata depressa per Associated British Foods

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per Associated British Foods
Si muove verso il basso il distributore di prodotti alimentari e da forno, con una flessione del 2,53%.
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