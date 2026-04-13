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Londra: giornata depressa per Associated British Foods
Migliori e peggiori
,
In breve
13 aprile 2026 - 09.50
Si muove verso il basso il
distributore di prodotti alimentari e da forno
, con una flessione del 2,53%.
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