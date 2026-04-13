Londra: giornata depressa per Associated British Foods

(Teleborsa) - Retrocede il distributore di prodotti alimentari e da forno , con un ribasso del 2,53%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Associated British Foods rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo di Associated British Foods sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 18,83 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 18,62. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 19,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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