Milano 10:32
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Dow Jones 29-apr
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Londra: violenta contrazione per Whitbread

Migliori e peggiori, In breve
Londra: violenta contrazione per Whitbread
In forte ribasso la società che gestisce alberghi e ristoranti, che mostra un -5,49%.
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