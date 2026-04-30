Whitbread, scendono le quotazioni a Londra

(Teleborsa) - A picco la società che gestisce alberghi e ristoranti , che presenta un pessimo -5,49%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Whitbread , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Whitbread evidenzia un declino dei corsi verso area 21,48 sterline con prima area di resistenza vista a 23,11. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 20,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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