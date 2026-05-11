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/ Male il settore automotive dell'Italia sul mercato azionario di Piazza Affari
Male il settore automotive dell'Italia sul mercato azionario di Piazza Affari
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
11 maggio 2026 - 10.00
Giornata da dimenticare per il
comparto italiano auto e ricambi
, che retrocede a 263.123,56 punti, ritracciando del 2,16%.
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