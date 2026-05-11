New York: i venditori si accaniscono su Booking Holdings

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di viaggi online , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,23% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Booking Holdings rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Booking Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 154,5 USD con prima area di resistenza vista a 162,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 151,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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