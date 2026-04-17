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New York: i venditori si accaniscono su CF Industries Holdings

Migliori e peggiori
New York: i venditori si accaniscono su CF Industries Holdings
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che passa di mano in perdita del 10,23%.

Lo scenario su base settimanale di CF Industries Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di CF Industries Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 114,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 109,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 119,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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