New York: i venditori si accaniscono su CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che passa di mano in perdita del 10,23%.



Lo scenario su base settimanale di CF Industries Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di CF Industries Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 114,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 109,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 119,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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