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Booking Holdings, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Booking Holdings, quotazioni in calo a New York
Ribasso scomposto per la società di viaggi online, che esibisce una perdita secca del 5,13% sui valori precedenti.
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