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New York: in acquisto Seagate Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: in acquisto Seagate Technology
Rialzo per l'azienda americana attiva nel settore storage, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,09%.
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