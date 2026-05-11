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New York: peggiora Dell Technologies

Migliori e peggiori
New York: peggiora Dell Technologies
(Teleborsa) - Ribasso per la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi, che passa di mano in perdita del 6,51%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Dell Technologies più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Dell Technologies rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 252 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 238,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 265,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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