New York: peggiora Dell Technologies

(Teleborsa) - Ribasso per la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi , che passa di mano in perdita del 6,51%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Dell Technologies più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Dell Technologies rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 252 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 238,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 265,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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