New York: preme sull'acceleratore Uber Technologies

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti , che tratta in rialzo del 6,54%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Uber Technologies rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo di Uber Technologies ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 78,99 USD. Primo supporto individuato a 75,08. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 82,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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