New York: rally per Dell Technologies

(Teleborsa) - Brilla la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi , che passa di mano con un aumento del 12,40%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Dell Technologies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Dell Technologies classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 270,7 USD e primo supporto individuato a 240,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 301,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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