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Parigi: scambi al rialzo per Eurofins Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Eurofins Scientific
Scambia in profit il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che lievita dell'1,81%.
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