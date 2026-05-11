Piazza Affari: brillante l'andamento di Saipem

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , in guadagno del 2,70% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Saipem rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società ingegneristica italiana . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,45 Euro. Primo supporto visto a 4,365. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,311.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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