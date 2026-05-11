Piazza Affari: brillante l'andamento di Saipem
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, in guadagno del 2,70% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Saipem rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società ingegneristica italiana. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,45 Euro. Primo supporto visto a 4,365. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,311.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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