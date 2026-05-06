Sky chiede 1,9 miliardi a Tim e Dazn per il cartello sui diritti Serie A

(Teleborsa) - Sky ha avanzato una richiesta di risarcimento danni fino a 1,9 miliardi di euro nei confronti di Tim e Dazn davanti al Tribunale di Milano, dopo che l'Antitrust ha confermato a gennaio 2026 l'esistenza di una "grave intesa restrittiva della concorrenza" nel mercato telco e pay tv, durata un anno e sette mesi.



Al centro del caso il memorandum sottoscritto nel 2021 tra Tim e Dazn in vista della gara per i diritti televisivi della Serie A 2021-2024, che secondo l'AGCM avrebbe limitato la concorrenza nel mercato.



Dopo i ricorsi al TAR nel 2024 e al Consiglio di Stato nel 2025, le sanzioni sono state rideterminate in 3,6 milioni per Dazn e 760.776 euro per Tim.

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