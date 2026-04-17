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Londra: nuovo spunto rialzista per Intertek Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Intertek Group
Seduta vivace oggi per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.
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