TIM, avverate condizioni per riduzione capitale e conversione delle risparmio in azioni ordinarie

(Teleborsa) - TIM ha comunicato l'avveramento delle condizioni cui erano subordinate le operazioni di riduzione del capitale e conversione - facoltativa e obbligatoria - delle azioni di risparmio in azioni ordinarie TIM approvate il 28 gennaio 2026. La riduzione di capitale è divenuta efficace e il capitale sociale è stato ridotto da 11.677.002.855,10 euro a 6 miliardi di euro.



Il 5 maggio avrà esecuzione la liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso. Gli azionisti di risparmio potranno aderire alla conversione facoltativa dal 6 maggio 2026 al 19 maggio 2026 (estremi inclusi). Le azioni di risparmio che non siano fatte oggetto di conversione facoltativa saranno convertite, in via obbligatoria, con effetti dal 21 maggio 2026.

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