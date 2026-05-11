Vola a New York Coherent

(Teleborsa) - Protagonista la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,71%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coherent rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Coherent mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 395,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 349,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 440,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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