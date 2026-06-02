New York: al centro degli acquisti Coherent
(Teleborsa) - Protagonista la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coherent evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Coherent rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Coherent. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 423 USD. Primo supporto visto a 386,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 364.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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