New York: al centro degli acquisti Coherent

(Teleborsa) - Protagonista la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,81%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coherent evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Coherent rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Coherent . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 423 USD. Primo supporto visto a 386,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 364.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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