Aeroporti, scorte carburante sufficienti per maggio e anche oltre

(Teleborsa) - Gli aeroporti italiani hanno scorte sufficienti di carburante per affrontare tutto il mese di maggio e alcuni anche di più. Lo ha assicurato Carlo Borgomeo, Presidente di Assaeroporti, l'associazione che rappresenta una gran parte degli scali italiani, in un ciclo di interviste alla stampa ed alla TV.



Commentato gli allarmi delle ultime settimane, Borgomeo non ha nascosto che la situazione è grave, ma ha confermato che gli aeroporti "hanno scorte sufficienti di carburante per tutto il mese di maggio e in alcuni scali del nostro Paese la situazione è ancora migliore". Quel che accadrà dopo - ha spiegato - dipende da "una serie di variabili assolutamente imprevedibili, sia nella natura che nell'intensità con cui si manifesteranno".



La stagione estiva non è del tutto compromessa - ha chiarito il Presidente di Assaeroporti - ma "serve un monitoraggio attivo" da parte delle istituzioni nazionali ed europee, per "avere la situazione aggiornata e intervenire in casi di criticità".



Borgomeo ha affermato "non condividiamo" i toni allarmistici usati nell'ultimo periodo, perchè si potrebbe verificare una "situazione paradossale" in cui "le preoccupazioni e paure dei passeggeri a prenotare" si tradurrebbero in "scali con serbatoi pieni, ma con aerei vuoti".

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