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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 17/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 17/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 maggio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un -0,01%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8742 e primo supporto individuato a 0,8683. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8801.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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