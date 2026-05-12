Analisi Tecnica: GBP/USD dell'11/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio
Composto rialzo per il CABLE, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,29%.
Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3644, mentre il primo supporto è stimato a 1,3563. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3725.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)