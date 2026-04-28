Analisi Tecnica: GBP/USD del 27/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile
Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un moderato +0,2%.
L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3562 e primo supporto individuato a 1,3489. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3635.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)