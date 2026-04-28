Milano 12:16
48.176 +1,05%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 12:16
10.358 +0,36%
Francoforte 12:16
24.099 +0,06%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un moderato +0,2%.

L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3562 e primo supporto individuato a 1,3489. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3635.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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