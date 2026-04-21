Milano 10:42
48.381 +0,36%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 10:42
10.621 +0,11%
Francoforte 10:42
24.590 +0,71%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 20/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 20/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile

Allunga timidamente il passo il CABLE, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,37%.

L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3552 e primo supporto individuato a 1,3502. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3602.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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