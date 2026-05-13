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Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio

Andamento annoiato per il CABLE, che chiude la sessione in ribasso dello 0,53%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,3601. Primo supporto visto a 1,3503. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,3471.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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