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Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio

Sostanziale invarianza per il CABLE, che archivia la seduta con un +0,1%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,3573. Primo supporto visto a 1,3527. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,3507.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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