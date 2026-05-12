Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:05
28.837 -1,65%
Dow Jones 20:05
49.694 -0,02%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-1,14%)

Ibex 35 scambia in avvio a 17.649,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-1,14%)
Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dell'1,14%, dopo aver aperto a 17.649,3 Euro.
Condividi
```