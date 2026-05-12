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Entain, scendono le quotazioni a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Entain, scendono le quotazioni a Londra
Retrocede molto la società di scommesse sportive e giochi, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,25%.
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