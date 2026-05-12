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Eurozona: i venditori si accaniscono sull'EURO STOXX Insurance
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Finanza
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Indici settoriali
12 maggio 2026 - 15.00
Il
Comparto assicurativo dell'Area Euro
crolla dell'1,56%, scendendo fino a 514,75 punti.
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