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Eurozona: i venditori si accaniscono sull'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: i venditori si accaniscono sull'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro crolla dell'1,56%, scendendo fino a 514,75 punti.
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