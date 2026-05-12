Francoforte: balza in avanti Gerresheimer

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di packaging , con una variazione percentuale del 2,28%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Gerresheimer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di contenitori rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29,15 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,99. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 30,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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