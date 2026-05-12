Francoforte: prevalgono le vendite su Zalando

(Teleborsa) - Pressione sulla società che vende calzature e moda online , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,08%.



L'andamento di Zalando nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Zalando suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,18 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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