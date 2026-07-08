Francoforte: violenta contrazione per Zalando
(Teleborsa) - Retrocede molto la società che vende calzature e moda online, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,58%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Zalando mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,38%, rispetto a -0,22% dell'indice della Borsa di Francoforte).
La tendenza di breve di Zalando è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,77 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,19. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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