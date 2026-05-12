In evidenza Bayer sul listino di Francoforte

(Teleborsa) - Protagonista la compagnia chimico-farmaceutica , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,64%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bayer più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del produttore tedesco di farmaci si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 37,45 Euro. Prima resistenza a 39,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 36,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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